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Общество

Часть набережной Александра Невского и улицы Советской отремонтируют в Порхове

Часть набережной Александра Невского (от дома №15 до улицы Советской) и улицы Советской (от набережной Александра Невского до дома №23) планируется отремонтировать в Порхове. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит устранить дефекты дорожного покрытия и восстановить элементы автомобильной дороги. Работы планируется завершить до 30 сентября.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 10:00 8 августа. Аукцион в электронной форме проведут 12 августа в 13:55.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 371 тыс. 646 рублей. Источником финансирования выступят областной и местный бюджеты. 

Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Порховский район».

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