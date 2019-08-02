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Общество

Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск России с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что десантники выбрали для себя тяжёлый ратный труд и особые человеческие принципы. «Рисковать жизнью ради других – для десантников не героизм, а каждодневная работа. Крылатая гвардия всегда там, где необходимо защищать интересы своей страны и своего народа, всегда там, «где ждут Победу», — отметил он.

Спикер областного Собрания указал на то, что 76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия — это старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России, образец боевой доблести, десантного братства, профессиональной надёжности и преемственности воинских традиций. Он напомнил, что дивизия воспитала 50 Героев Советского Союза и 33 Героя России.

«Мы гордимся псковскими десантниками! Мы гордимся ВДВ России!» — добавил Александр Котов и пожелал десантникам и их семьям мирного неба над головой и успехов в деле защиты Отечества.

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