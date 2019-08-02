0
13:03
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
11:54
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
10:39
Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области
09:13
Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу
09:00
Август в Пскове не ожидается аномально холодным
22:46
Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам
18:13
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
Еще новости
Общество

Новый лесной питомник появится в Псковской области

Фото Центра защиты леса Новгородской области

Новый лесной питомник появится в Плюсском районе Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре защиты леса Новгородской области, для этого уже подготовлен участок площадью 9,4 га.

В питомнике будут выращивать сеянцы ели европейской и сосны обыкновенной как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Мощность позволит ежегодно выращивать до 2 млн сеянцев ели и 1,5 млн сеянцев сосны.

Директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов отметил, что в Псковской области, которой ежегодно для лесовосстановления требуется порядка 6 млн сеянцев сосны и 6 млн сеянцев ели, это значительный объем. Он отметил важность того, что в новом питомнике будут выращивать сеянцы с закрытой корневой системой, преимущества применения которых — высокая приживаемость, увеличение периода лесовосстановления и значительная экономия сил при лесовосстановлении.

Специалисты уже доставили в лаборатории образцы почвы. Проводятся химические, фитопатологические и энтомологические анализы почвенных образцов. Также началась работа по организации лесного питомника: ведутся проектирование инфраструктуры и разработка системы орошения.

«Гарантированное наличие стандартного посадочного материала позволит улучшить качество работ по лесовосстановлению. Что, в свою очередь, положительно скажется на продуктивности насаждений и, соответственно, внесет свой вклад в экономическое развитие Псковской области», — добавил Роман Глебов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
02 августа 2019
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
02 августа 2019
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области
02 августа 2019
Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области
Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу
02 августа 2019
Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу
Август в Пскове не ожидается аномально холодным
02 августа 2019
Август в Пскове не ожидается аномально холодным
Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам
01 августа 2019
Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
01 августа 2019
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
01 августа 2019
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи

Идет загрузка...