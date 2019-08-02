Новый лесной питомник появится в Псковской области

13:08, 02 августа 2019, ПАИ

Новый лесной питомник появится в Плюсском районе Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре защиты леса Новгородской области, для этого уже подготовлен участок площадью 9,4 га.

В питомнике будут выращивать сеянцы ели европейской и сосны обыкновенной как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Мощность позволит ежегодно выращивать до 2 млн сеянцев ели и 1,5 млн сеянцев сосны.

Директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов отметил, что в Псковской области, которой ежегодно для лесовосстановления требуется порядка 6 млн сеянцев сосны и 6 млн сеянцев ели, это значительный объем. Он отметил важность того, что в новом питомнике будут выращивать сеянцы с закрытой корневой системой, преимущества применения которых — высокая приживаемость, увеличение периода лесовосстановления и значительная экономия сил при лесовосстановлении.

Специалисты уже доставили в лаборатории образцы почвы. Проводятся химические, фитопатологические и энтомологические анализы почвенных образцов. Также началась работа по организации лесного питомника: ведутся проектирование инфраструктуры и разработка системы орошения.

«Гарантированное наличие стандартного посадочного материала позволит улучшить качество работ по лесовосстановлению. Что, в свою очередь, положительно скажется на продуктивности насаждений и, соответственно, внесет свой вклад в экономическое развитие Псковской области», — добавил Роман Глебов.