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Общество

Монреальский хор выступит в Пскове 8 августа

Монреальский классический хор в сопровождении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполнит «Реквием» русско-польского композитора Осипа Козловского и Три русские песни Сергея Рахманинова 8 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сочинение для хора, солистов и оркестра «Реквием» (Missa pro defunctis) композитора Осипа Козловского принято считать первым русским «Реквиемом» — и в том смысле, что он написан русским композитором, и в том смысле, что он написан в России. Впервые для российской публики представили раритет несколько лет назад в оригинальной редакции 1798 года.

Концерт состоится в большом зале Псковской областной филармонии 8 августа в 19:00. Для зрителей 6+. Заказать и забронировать билеты можно здесь>>> 

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