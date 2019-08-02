Монреальский хор выступит в Пскове 8 августа

13:21, 02 августа 2019, ПАИ

Монреальский классический хор в сопровождении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполнит «Реквием» русско-польского композитора Осипа Козловского и Три русские песни Сергея Рахманинова 8 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сочинение для хора, солистов и оркестра «Реквием» (Missa pro defunctis) композитора Осипа Козловского принято считать первым русским «Реквиемом» — и в том смысле, что он написан русским композитором, и в том смысле, что он написан в России. Впервые для российской публики представили раритет несколько лет назад в оригинальной редакции 1798 года.

Концерт состоится в большом зале Псковской областной филармонии 8 августа в 19:00. Для зрителей 6+. Заказать и забронировать билеты можно здесь>>>