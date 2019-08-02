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Общество

Песня группы Metallica спасла девушку от нападения пумы (ВИДЕО)

Песня группы Metallica «Don’t Tread On Me» спасла канадскую девушку от нападения пумы во время прогулки с собакой, сообщает РИА Новости.

Ди Галлант из Ванкувера рассказала, что когда увидела пуму, то начала снимать видео и кричать, чтобы хищник ушел: «Убирайся отсюда. Плохой котик. Я буду драться с тобой!». Поскольку пума не уходила, она решила напугать ее чем-то громким и решила включить песню группы Metallica «Don’t Tread On Me». Хищник испугался звуков хеви-метала и убежал.

Канадка добавила, что хотела бы связаться с группой Metallica и сказать фронтмену Джеймсу Хэтфилду о том, что он спас ей жизнь.

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