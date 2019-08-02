В день ВДВ десантники показали вальс боевых машин и станцевали брэйк (ВИДЕО)
2 августа в расположении 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии состоялся традиционный праздник, посвященный дню ВДВ. На плацу перед ветеранами, командованием и гостями праздника «голубые береты» показали элементы боевой и огневой подготовки, под музыкальное сопровождение свои навыки продемонстрировали водители-механики дивизии. На небольшой ограниченной площадке они заставляли двигаться в такт музыки самые современные боевые машины десанта — БМД-4М.