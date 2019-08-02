Конкурс на лучшее фото на тему безопасных и качественных дорог стартовал в Псковской области

15:52, 02 августа 2019, ПАИ

Конкурс на лучшую фотографию на тему «Безопасные и качественные автомобильные дороги – БКАД в Псковской области» проходит со 2 по 16 октября, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фотоконкурс пройдет в 2 тура. Со 2 августа по 15 сентября участники должны разместить фото в своих аккаунтах в Instagram c хэштэгом #регион60бкад и указанием слова «ФОТОКОНКУРС» в теме сообщения. В одном посте следует разместить только одну фотографию (серии не принимаются). Нужно указать краткую информацию о фото с адресом или геолокацией.

В рамках второго тура — с 15 по 30 сентября — комиссия выберет 10 лучших фотографий и разместит для всеобщего голосования в Instagram комитета.

Подведение итогов конкурса, заседание комиссии оргкомитета и оглашение результатов пройдет с 1 по 15 октября. Наградят победителей 16 октября в областном комитете по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 5.

С объектами для фотографирования можно ознакомиться здесь>>>