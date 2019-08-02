Гастроли Новороссийского театра в Пскове переносятся на сентябрь

16:49, 02 августа 2019, ПАИ

По техническим причинам, не зависящим от принимающей стороны, гастроли Новороссийского муниципального драматического театра в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина переносятся с августа на сентябрь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, 19 сентября в 18:00 и 20:00 состоятся два показа спектакля «Что-то зазвенело», 20 сентября в 19:00 можно будет посмотреть постановку «Невеста из Имеретии», 21 сентября в 18:00 – «Пять вечеров», 22 сентября в 18:00 – заключительный спектакль «Играй, скрипач!». Все показы пройдут на большой сцене драмтеатра.

В театре отметили, что все ранее купленные билеты будут действительны. Зрители смогут при необходимости вернут билеты в кассу.

Администрация Псковского театра драмы приносит извинения за причиненные неудобства и приглашает посмотреть постановки новороссийских артистов в сентябре.

Телефон кассы - (8112) 72-80-22.