0
16:19
«Семь раз отмерь» - 2 августа (ЗВУК)
15:49
Участок улицы Дружбы реконструируют в Великих Луках почти за 59 млн рублей
15:24
Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем ВДВ
14:18
В день ВДВ десантники показали вальс боевых машин и станцевали брэйк (ВИДЕО)
14:06
Михаил Ведерников рассказал о службе псковских десантников в Сирии
13:55
Для новой школы в Дно закупили оборудование
13:03
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
Еще новости
Общество

Гастроли Новороссийского театра в Пскове переносятся на сентябрь

По техническим причинам, не зависящим от принимающей стороны, гастроли Новороссийского муниципального драматического театра в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина переносятся с августа на сентябрь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, 19 сентября в 18:00 и 20:00 состоятся два показа спектакля «Что-то зазвенело», 20 сентября в 19:00 можно будет посмотреть постановку «Невеста из Имеретии», 21 сентября в 18:00 – «Пять вечеров», 22 сентября в 18:00 – заключительный спектакль «Играй, скрипач!». Все показы пройдут на большой сцене драмтеатра.

В театре отметили, что все ранее купленные билеты будут действительны. Зрители смогут при необходимости вернут билеты в кассу.

Администрация Псковского театра драмы приносит извинения за причиненные неудобства и приглашает посмотреть постановки новороссийских артистов в сентябре.

Телефон кассы - (8112) 72-80-22.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 2 августа (ЗВУК)
02 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 2 августа (ЗВУК)
Участок улицы Дружбы реконструируют в Великих Луках почти за 59 млн рублей
02 августа 2019
Участок улицы Дружбы реконструируют в Великих Луках почти за 59 млн рублей
Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем ВДВ
02 августа 2019
Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем ВДВ
В день ВДВ десантники показали вальс боевых машин и станцевали брэйк (ВИДЕО)
02 августа 2019
В день ВДВ десантники показали вальс боевых машин и станцевали брэйк (ВИДЕО)
Михаил Ведерников рассказал о службе псковских десантников в Сирии
02 августа 2019
Михаил Ведерников рассказал о службе псковских десантников в Сирии
Для новой школы в Дно закупили оборудование
02 августа 2019
Для новой школы в Дно закупили оборудование
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
02 августа 2019
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
02 августа 2019
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно

Идет загрузка...