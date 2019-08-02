Елена Полонская поздравила псковскую семью с золотой свадьбой

15:59, 02 августа 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская поздравила супружескую пару Элеонору и Владимира Рябченко с 50-летием совместной жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что сохраненная семья — мудрость женщины и терпение мужчины. Она подчеркнула, что семья Рябченко пример для подражания псковской молодежи. И. п. главы города пожелала супругам и их близким здоровья, терпения, благополучия и счастья. «Пусть вас ценят и любят!» - подчеркнула она и вручила юбилярам поздравительный адрес, цветы и подарок.

Владимир Рябченко поблагодарил городские власти за внимание и заботу. «Это очень неожиданно и приятно. Вы давно являетесь нашим депутатом, мы за вас голосовали, и ваше внимание нам важно и ценно», - сказал он.

После этого за чашкой чая юбиляры рассказали и. п. главы Пскова свои истории из семейной жизни, поделились впечатлениями от первой встречи и советами, как дожить до золотой свадьбы.

Элеонора Рябченко родилась в Горьковской области, с 1946 года проживает в Пскове. Она всю жизнь проработала в библиотечной системе. Её муж родился в Люберцах, а в 1969 году переехал за супругой в Псков. Посвятил жизнь работе на заводе аппаратуры дальней связи.