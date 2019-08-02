В четырёх из шести районов Псковской области завершилась регистрация кандидатов в главы муниципалитетов
В четырёх из шести районов Псковской области, где в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав муниципалитетов, завершилась регистрация кандидатов на этот пост. Регистрацию закончили территориальные избирательные комиссии Бежаницкого, Новоржевского, Пушкиногорского и Пустошкинского районов, работа продолжается в Дновском и Усвятском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Среди зарегистрированных кандидатов - два действующих главы района – в Пушкиногорском и Бежаницком.
В Пушкиногорском районе регистрацию прошли 7 кандидатов:
Сергей Афанасьев от «Справедливой России» (1971 года рождения, образование - высшее, пенсионер МВД);
Александр Баранов от «Единой России» (1976 года рождения, высшее образование, глава Пушкиногорского района);
Аркадий Васильев от партии «Яблоко» (1971 года рождения, образование - высшее, педагог-организатор в областном Доме детства и юношества «Радуга»);
Геннадий Ефимов от ЛДПР (1957 года рождения, образование - высшее, военный пенсионер);
Наталья Сидоренко от «Партии Роста» (1983 года рождения, образование - высшее, оператор-кассир автозаправочных станций у ИП Зелютков А. Г.);
Самовыдвиженец Дмитрий Волконский (1974 года рождения, образование - среднее профессиональное, председатель правления региональной благотворительной общественной организации социальной помощи Д. В. Волконского);
Самовыдвиженец Александр Коротоножкин (1972 года рождения, образование - высшее, специалист по охране труда Учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье»).
Также семь претендентов будут бороться за пост главы Пустошкинского района. Там в качестве кандидатов зарегистрированы:
Елена Агаджанова от «Партии Роста» (1981 года рождения, образование - среднее общее, домохозяйка);
Валентина Александрова от «Справедливой России» (1970 года рождения, образование - высшее, начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава»);
Светлана Василькова от «Яблоко» (1960 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе);
Алексей Карасев от ЛДПР (1982 года рождения, образование - среднее профессиональное, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе, помощник депутата Псковского областного Собрания);
Виктор Лапшин от КПРФ (1956 года рождения, образование - высшее, глава сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района, депутат Собрания этой волости);
Алексей Штукин от партии «Коммунисты России» (1989 года рождения, образование - высшее, временно не работает);
Иван Штылин от «Единой России» (1986 года рождения, образование - высшее, председатель комитета по спорту Псковской области).
Шесть человек будут участвовать в выборах главы Новоржевского района:
Наталья Антонова от «Справедливой России» (1967 года рождения, образование - среднее профессиональное, программист в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы, депутат Собрания Новоржевского района);
Александр Гущин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (1965 года рождения, образование - высшее, директор ООО «Энергострой»);
Алексей Иванов от «Партии Роста» (1981 года рождения, образование - высшее, экономист ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ»);
Сергей Мезенцев от «Единой России» (1968 года рождения, образование - высшее, заместитель главы администрации Новоржевского района, председатель комитета по экономическому развитию, жилищно-строительным вопросам, сельскому хозяйству и природным ресурсам);
Светлана Пугачева от КПРФ (1985 года рождения, образование - среднее профессиональное, рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка в МУП Пустошкинского района «Партнёр»);
Софья Пугачева от партии «Яблоко» (1981 года рождения, образование - высшее, домохозяйка, депутат Собрания Новоржевского района).
Меньше всего кандидатов на должность главы зарегистрированы в Бежаницком районе. Все 5 человек выдвиженцы от региональных отделений политических партий:
Игорь Дмитриев от КПРФ (1977 года рождения, начальник службы механизации и транспорта ПАО МРСК Северо-Запада филиал «Псковэнерго»);
Александр Иванов от ЛДПР (1978 года рождения, образование - высшее, эксперт ООО «Техосмотр»);
Сергей Михеев от «Единой России» (1958 года рождения, образование - высшее, глава Бежаницкого района);
Иван Сверчков от «Партии Роста» (1985 года рождения, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ»);
Виктор Соловьев от «Справедливой России» (1958 года рождения, инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района).
Подробно о всех кандидатах - на сайте облизбиркома.
Прием документов от кандидатов для регистрации на выборах в органы местного самоуправления территориальные избирательные комиссии завершили 29 июля. До 8 августа ТИКи должны принять о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации.