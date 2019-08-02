В четырёх из шести районов Псковской области завершилась регистрация кандидатов в главы муниципалитетов

14:57, 02 августа 2019, ПАИ

В четырёх из шести районов Псковской области, где в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав муниципалитетов, завершилась регистрация кандидатов на этот пост. Регистрацию закончили территориальные избирательные комиссии Бежаницкого, Новоржевского, Пушкиногорского и Пустошкинского районов, работа продолжается в Дновском и Усвятском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Среди зарегистрированных кандидатов - два действующих главы района – в Пушкиногорском и Бежаницком.

В Пушкиногорском районе регистрацию прошли 7 кандидатов:

Сергей Афанасьев от «Справедливой России» (1971 года рождения, образование - высшее, пенсионер МВД);

Александр Баранов от «Единой России» (1976 года рождения, высшее образование, глава Пушкиногорского района);

Аркадий Васильев от партии «Яблоко» (1971 года рождения, образование - высшее, педагог-организатор в областном Доме детства и юношества «Радуга»);

Геннадий Ефимов от ЛДПР (1957 года рождения, образование - высшее, военный пенсионер);

Наталья Сидоренко от «Партии Роста» (1983 года рождения, образование - высшее, оператор-кассир автозаправочных станций у ИП Зелютков А. Г.);

Самовыдвиженец Дмитрий Волконский (1974 года рождения, образование - среднее профессиональное, председатель правления региональной благотворительной общественной организации социальной помощи Д. В. Волконского);

Самовыдвиженец Александр Коротоножкин (1972 года рождения, образование - высшее, специалист по охране труда Учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье»).

Также семь претендентов будут бороться за пост главы Пустошкинского района. Там в качестве кандидатов зарегистрированы:

Елена Агаджанова от «Партии Роста» (1981 года рождения, образование - среднее общее, домохозяйка);

Валентина Александрова от «Справедливой России» (1970 года рождения, образование - высшее, начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава»);

Светлана Василькова от «Яблоко» (1960 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе);

Алексей Карасев от ЛДПР (1982 года рождения, образование - среднее профессиональное, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе, помощник депутата Псковского областного Собрания);

Виктор Лапшин от КПРФ (1956 года рождения, образование - высшее, глава сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района, депутат Собрания этой волости);

Алексей Штукин от партии «Коммунисты России» (1989 года рождения, образование - высшее, временно не работает);

Иван Штылин от «Единой России» (1986 года рождения, образование - высшее, председатель комитета по спорту Псковской области).

Шесть человек будут участвовать в выборах главы Новоржевского района:

Наталья Антонова от «Справедливой России» (1967 года рождения, образование - среднее профессиональное, программист в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы, депутат Собрания Новоржевского района);

Александр Гущин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (1965 года рождения, образование - высшее, директор ООО «Энергострой»);

Алексей Иванов от «Партии Роста» (1981 года рождения, образование - высшее, экономист ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ»);

Сергей Мезенцев от «Единой России» (1968 года рождения, образование - высшее, заместитель главы администрации Новоржевского района, председатель комитета по экономическому развитию, жилищно-строительным вопросам, сельскому хозяйству и природным ресурсам);

Светлана Пугачева от КПРФ (1985 года рождения, образование - среднее профессиональное, рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка в МУП Пустошкинского района «Партнёр»);

Софья Пугачева от партии «Яблоко» (1981 года рождения, образование - высшее, домохозяйка, депутат Собрания Новоржевского района).

Меньше всего кандидатов на должность главы зарегистрированы в Бежаницком районе. Все 5 человек выдвиженцы от региональных отделений политических партий:

Игорь Дмитриев от КПРФ (1977 года рождения, начальник службы механизации и транспорта ПАО МРСК Северо-Запада филиал «Псковэнерго»);

Александр Иванов от ЛДПР (1978 года рождения, образование - высшее, эксперт ООО «Техосмотр»);

Сергей Михеев от «Единой России» (1958 года рождения, образование - высшее, глава Бежаницкого района);

Иван Сверчков от «Партии Роста» (1985 года рождения, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ»);

Виктор Соловьев от «Справедливой России» (1958 года рождения, инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района).

Подробно о всех кандидатах - на сайте облизбиркома.

Прием документов от кандидатов для регистрации на выборах в органы местного самоуправления территориальные избирательные комиссии завершили 29 июля. До 8 августа ТИКи должны принять о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации.