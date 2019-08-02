На 40 тысяч рублей оштрафовали великолукское предприятие за порчу сельхозземель

17:21, 02 августа 2019, ПАИ

В Великолукском районе предприятие оштрафовано на 40 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили, что великолукское предприятие допустило загрязнение биологическими отходами сельскохозяйственного земельного участка площадью 149,9 гектар. Представители ведомства отобрали пробы почвы. По результатам лабораторных исследований было выявлено превышение допустимых норм по содержанию энтерококков и бактерий группы кишечной палочки.

В этой связи в отношении правообладателя земельного участка — великолукского предприятия — было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Управление выдало предписание об устранении выявленных нарушений. Великолукский районный суд привлек предприятие к административной ответственности и оштрафовал на 40 тысяч рублей.