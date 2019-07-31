Сельхозпредприятие ограбил мужчина в Дновском районе

17:32, 02 августа 2019, ПАИ

45-летний житель Дновского района ограбил местное сельскохозяйственное предприятие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июле мужчина залез в помещение сельскохозяйственного предприятия в деревне Выскодь и похитил оттуда четыре электродвигателя и другое оборудование.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. В ходе допроса мужчина во всём признался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).