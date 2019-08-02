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Общество

Псковский подросток ударил ножом знакомого из-за конфликта в соцсети

В Пскове 16-летний подросток ударил ножом в живот 18-летнего знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Происшествие произошло в ночь на 29 июля 2019 года. Злоумышленник вместе с другом специально приехал к дому потерпевшего после конфликта в социальной сети, чтобы выяснить отношения из-за девушки. Раненого парня госпитализировали в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Следственные действия направлены на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.

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