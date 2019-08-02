Жителя Псковского района осудили за обезображивание лица сожительнице

20:30, 02 августа 2019, ПАИ

Жителя Псковского района осудили к 2 годам лишения свободы за неизгладимое обезображивание лица сожительнице, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

8 февраля злоумышленник в нетрезвом состоянии поссорился с сожительницей и ударил ее по лицу ремнем с висящим на нём ножом. В результате женщина получила рану верхней губы и щеки справа. Травма повлекла тяжкий вред здоровью, на лице образовался рубец.

Суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Злоумышленник признал вину частично. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима, добавили в прокуратуре.