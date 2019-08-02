Региональный центр по работе с одаренными детьми «Сириус» появится в Псковской области

21:26, 02 августа 2019, ПАИ

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Псковская область победила в конкурсном отборе по созданию регионального центра по работе с одаренными детьми – «Сириус», сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Детали создания псковского «Сириуса» глава региона обсудил с руководителем фонда «Талант и успех», сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой 2 августа.

Губернатор акцентировал внимание на том, что в Псковской области выстроена система выявления и поддержки талантливых детей. «И создание «Сириуса», без сомнения, придаст ей дополнительное развитие!» – отметил он.

Михаил Ведерников рассказал, что концепцию образовательных программ успешно защитили, и в работе псковского «Сириуса» задействуют все образовательные, культурные и спортивные учреждения области. «Для нас очень важно создавать условия для всестороннего развития наших детей, и мы над этим системно и целенаправленно работам», – сказал губернатор.

Он добавил, что в сентябре примут все необходимые решения и начнётся реализация проекта. «Сделаем всё необходимое, чтобы наши талантливые детки, педагоги и директора школ оставались в регионе, и получали всё, что им необходимо!» – заверил Михаил Ведерников.

Стратегическими партнерами в реализации проекта выступят Псковский государственный университет, объединенный Псково-Изборский и Пушкинский музеи-заповедники, Псковская епархия. Реализация проекта намечена на 2021-2022 годы.