Владимир Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, которая предполагает упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Кроме этого, в законе указано, что норма о возможности установления регионами России предельных максимальных цен кадастровых работ становится бессрочной. Также нормативно-правовой акт продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).
Помимо указанного, закон решает проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами.