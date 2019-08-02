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Общество

Следы Великой улицы ищут археологи в Пскове

Instagram Археологического центра Псковской области

Археологи в Пскове ищут следы Великой улицы, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области. Первый в 2019-м году «деревянный» раскоп, расположенный напротив детской музыкальной школы № 1 (улица Советская, 44), может позволить найти следы этой улицы.

Специалисты отмечают, что хорошая сохранность дерева в раскопе обещает много интересных находок. Они выразили надежду, что ко Дню археолога, который отмечается ежегодно 15 августа, им будет, что показать на всеобщее обозрение.

Великой в древности называлась ныне существующая улица Советская в Пскове. Первое упоминание о Великой улице датируется 1418-м годом. Советской она стала в первой половине XX века. 

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