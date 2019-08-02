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Культура

Память Семёна Гейченко и умерших сотрудников почтили в Пушкинском заповеднике

Лития на могиле С.С. и Л.Д. Гейченко близ Георгиевского храма на городище Воронич. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 2 августа вспоминали первого послевоенного директора музея, Героя Социалистического Труда, дважды лауреата Госпремии России, кавалера многих государственных наград, почётного гражданина посёлка Пушкинские Горы С. С. Гейченко. Он ушёл из жизни 2 августа в 1993 году.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, литию на могиле С. С. Гейченко и его супруги, также работавшей в «Михайловском», отслужил настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах, протоиерей Михаил Иванов.

По традиции, в «Михайловском» в этот день отдают дань памяти и другим умершим: штатным сотрудникам, друзьям музея и волонтёрам, всем, кто работал на благо псковских пушкинских мест, преумножал их славу своим творчеством.

В этот раз на музейной встрече «Жизнь и судьба» речь шла о настоятеле церкви Воскресения Словущего в селе Теребени Опочецкого района отце Георгии Мицове. «Батюшки, к которому ехали из многих городов и сёл России, не стало пять лет назад, в августе 2014 года», - напомнила Лидия Токарева.

В «Михайловском» был представлен проект небольшого Центра памяти отца Георгия неподалёку от Теребень, в деревне Высоцкое. О том, что уже сделано и что ещё планируется, собравшимся в зале музейного Научно-культурного центра рассказал старший сын отца Георгия, Пётр Мицов.

Пётр Мицов. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Рядом с часовней во имя Святой Троицы, поставленной ещё по задумке отца Георгия, в Высоцком обустроят небольшой дом, где разместится библиотека священника, некоторые другие его памятные вещи. В здании также будет оборудована небольшая гостевая зона. Для желающих планируют проводить экскурсии по маршруту из Пушкинских Гор, через старинные храмы в Столбушино, в Ладино и в Теребенях к «новому месту» — часовне во имя Троицкой часовне в Высоцком.

На встрече памяти отца Георгия в Пушкинском Заповеднике также было презентовано второе, значительно расширенное и дополненное издание его книги «Зачем ты есть?».

Пётр Мицов поблагодарил всех собравшихся и особенно  — сотрудников музея-заповедника «Михайловское» и его директора Георгия Василевича за память об отце и за помощь в работе по его заветам.

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