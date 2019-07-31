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Хулиган устроил погром в развлекательном заведении на Октябрьском проспекте в Пскове

33-летний мужчина из хулиганских побуждений устроил погром в одном из развлекательных заведений на Октябрьском проспекте в Пскове. Инцидент произошёл 3 августа около 2:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в одном из развлекательных заведений на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина повредил два монитора и скрылся. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы получили приметы подозреваемого и начали его поиск.

Злоумышленника задержали в Узком переулке, после чего он был передан сотрудникам полиции.

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