Хулиган устроил погром в развлекательном заведении на Октябрьском проспекте в Пскове

10:58, 03 августа 2019, ПАИ

33-летний мужчина из хулиганских побуждений устроил погром в одном из развлекательных заведений на Октябрьском проспекте в Пскове. Инцидент произошёл 3 августа около 2:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в одном из развлекательных заведений на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина повредил два монитора и скрылся. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы получили приметы подозреваемого и начали его поиск.

Злоумышленника задержали в Узком переулке, после чего он был передан сотрудникам полиции.