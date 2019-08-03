Что будет на фестивале и на каких автобусах добраться на «Железный град» в Изборск

11:31, 03 августа 2019, ПАИ

3 августа в Изборском заповеднике (посёлок Изборск, Печорский район) состоится открытый для зрителей день ХIII Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, торжественное открытие фестиваля с торжественным проходом и построением участников состоится в 14:00. На 14:20 назначены сражение по правилам маневров и дефиле исторического костюма, на 15:30 - акустический концерт фолк-групп, на 16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска», на 17:00 - конные состязания. Завершит день концерт фолк-групп, который начнётся в 19:00.

Кроме того, с 13:00 до 19:00 на фестивальной площадке будут работать средневековая ярмарка, детский городок и лагерь стрельцов.

Добраться на фестиваль можно на рейсовых автобусах. По маршруту Псков – Старый Изборск – Печоры автобус № 126 отправится в 12:30, № 207 - в 13:35, 15:00, 15:50, 17:30. Из Печор можно уехать на Автобус автобусе № 126 в 14:30, на автобусе № 207 – в 13:00, 14:00, 15:30, 16:30,17:15,18:45.

Из Изборска в Псков автобус № 126 пойдёт в 15:00, 18:25 (суббота), 18:35 (воскресенье), автобус № 207 – в 12:00, 13:32, 14:35, 16:00, 17:02, 17:50, 19:17, 22:02. В Печоры можно будет уехать на автобусе № 126 в 13:45, № 207 – в 14:22, 16:32,19:42.