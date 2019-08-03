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Общество

Главный судья «Десантного взвода»: Возможности у всех одинаковые

Возможности у всех команд одинаковые, заявил главный судья международного конкурса «Десантный взвод» генерал-майор Сергей Волык на встрече с журналистами в день открытия соревнований в Пскове 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Волык напомнил, что все команды, кроме Китая, во время участия в конкурсе будут использовать российское вооружение и технику.  

Он также подчеркнул, что «Десантный взвод» проходит в атмосфере уважения, взаимопонимания, и позволяет обменяться накопленным опытом. «Друг друга понимаем, узнаём, вместе работаем», - добавил судья соревнований.

 Конкурс «Десантный взвод» проводится в пятый раз в рамках Международных армейских игр. Второй год подряд его принимает Псковская область. За победу будут бороться сборные Абхазии, Алжира, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Кубы, Мали, Марокко, России, Сирии, Судана, Таджикистана, Шри-Ланки, ЮАР,  Южной Осетии.  Им предстоят десантирование, марш-бросок, гонка-преследование на боевых машинах со стрельбой.

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