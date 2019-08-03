92-ую годовщину образования празднует Псковский район

17:26, 03 августа 2019, ПАИ

В Псковском районе 3 августа проходят торжества по случаю 92-й годовщины образования района и 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздничной площадкой стала гора Соколиха, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжества начались в 12:00 с торжественного марша у памятника дружине князя Александра Невского. Поприветствовал участников заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, который зачитал поздравительный адрес от главы региона Михаила Ведерникова.

Губернатор напомнил, что 75 лет назад в ходе Псковско-Островской наступательной операции была прорвана оборонительная линия «Пантера», после чего удалось освободить от захватчиков Псковский район. «Сегодня мы с гордостью и уважением вспоминаем мужество, силу, патриотизм и непреклонность наших предков и с особенной благодарностью обращаемся к нашим доблестным ветеранам. Мы говорим вам «Спасибо» и обещаем делать все, чтобы быть достойными вашего великого наследия», - подчеркнул в своём обращении Михаил Ведерников.

Также с праздником жителей района поздравили глава муниципалитета Наталья Федорова, депутаты Псковского областного Собрания Владимир Яников и Виктор Гречин. Гостями праздника стали ветераны, представители общественных организаций, молодежных движений, юнармейцы, жители и гости района.

Торжества продолжили презентация сельских поселений Псковского района «Тебя называют по имени-отчеству, святая как век, деревенька моя», выступления творческих коллективов. На Соколихе работали интерактивные площадки, состоялся турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд.

Вечером в программе фолк-батл «Народные узоры», а также концертная программа с участием артистов Пскова и района.

Бои за освобождение Псковского района шли около шести месяцев. На полях сражений погибли более 15 тыс. советских солдат.