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Спорт

ФОТОФАКТ: АВТО ДРИФТ ШОУ 2019 проходит в Пскове

В Пскове 3 августа проходит АВТО ДРИФТ ШОУ 2019. Площадкой для демонстрации мастерства дрифтеров стала парковка у нового торгово-развлекательного комплекса FJORD PLAZA на Рижском проспекте.

Соревнования продолжаться 4 августа с 11:00. Зрителей также ждут конкурсы, выступления паркурщиков и трейсеров, прыжки через автомобили, детская анимационная программа.

Сегодня на площадке были организованы выставки ретротехники, тюнингованных машин, автозвуковое представление. Участвуют в фестивале гости из Санкт-Петербурга, Москвы и стран Прибалтики.

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