Великолучанин Кирилл Титов стал чемпионом СЗФО по боксу

13:22, 20 июня 2025, ПАИ

Великолучанин Кирилл Титов стал чемпионом Северо-Западного федерального округа по боксу в весе до 75 килограммов. Соревнования проходят в Гатчине, передаёт корреспондент ПАИ.

В финале Титов выиграл у Константина Тамбова из Вологодской области единогласным решением судей.

Великолукский боксёр получил путёвку на чемпионат России, а также выполнил норматив на звание мастера спорта.

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