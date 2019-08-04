Автобусная остановка «Генерала Маргелова» переносится в Пскове

10:34, 04 августа 2019, ПАИ

Автобусная остановка «Генерала Маргелова» в Пскове переносится на сто метров в сторону цементных складов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Перенос связан с проведением ремонтных работ на улице Генерала Маргелова, которые пройдут с 5 по 7 августа. На этой улице пролегает маршрут движения городского автобуса №19 «Цементный склад – площадь Ленина».

Ранее сообщалось, что с 4 по 9 августа в связи с ремонтом закроют участок улицы Генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной. В качестве объезда будут доступны улицы Шестака и Доставалова.