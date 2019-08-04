Instagram и WhatsApp сменят название

11:28, 04 августа 2019, ПАИ

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook». Как пишет РИА Новости, обновление названий отобразится только в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экранах смартфонов приложения останутся под прежними наименованиями.

По словам пресс-секретаря Facebook Берти Томсона, такие меры позволят указать на принадлежность приложений к компании. Социальная сеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

В марте 2018 года против Facebook начали расследование в связи с передачей личной информации 87 млн пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.