Михаил Ведерников: Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области

08:32, 04 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников российских железных дорог с профессиональным праздником – Днем железнодорожника, который ежегодно празднуется в первое воскресенье августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что железнодорожная отрасль объединяет всех жителей России, и имеет особое значение для Псковской области, поскольку ряд населённых пунктов развивался благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Плюсса, Бежаницы и Дно.

Михаил Ведерников отметил, что без железных дорог экономическое развитие государства немыслимо. «Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области», – заверил он.

Губернатор напомнил, что за последние 1,5 года в области запустили несколько маршрутов скоростных поездов «Ласточка», для особой экономической зоны «Моглино» совместно с РЖД поработали проект транспортно-логистического хаба, обсуждается возобновление маршрутов из Пскова в столицы прибалтийских стран.

«У нас много планов, и эта работа будет продолжаться и дальше», – сказал губернатор и добавил, что успех этой работы, в первую очередь, зависит от сотрудников и ветеранов российских железных дорог. Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов.