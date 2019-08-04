0
10:05
Конный рыцарский турнир пройдет в Изборске 4 августа
09:27
Субсидирование авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край
08:32
Михаил Ведерников: Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области
18:12
Первые «Ласточки» из Санкт-Петербурга прибыли в Печоры
16:56
Главный судья «Десантного взвода»: Возможности у всех одинаковые
15:00
Губернатор Псковской области: Дня нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод»
12:20
Василий Осипов: Десантники – это мужественные люди, знающие, что такое кодекс чести и воинский долг
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников российских железных дорог с профессиональным праздником – Днем железнодорожника, который ежегодно празднуется в первое воскресенье августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что железнодорожная отрасль объединяет всех жителей России, и имеет особое значение для Псковской области, поскольку ряд населённых пунктов развивался благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Плюсса, Бежаницы и Дно.

Михаил Ведерников отметил, что без железных дорог экономическое развитие государства немыслимо. «Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области», – заверил он.

Губернатор напомнил, что за последние 1,5 года в области запустили несколько маршрутов скоростных поездов «Ласточка», для особой экономической зоны «Моглино» совместно с РЖД поработали проект транспортно-логистического хаба, обсуждается возобновление маршрутов из Пскова в столицы прибалтийских стран.

«У нас много планов, и эта работа будет продолжаться и дальше», – сказал губернатор и добавил, что успех этой работы, в первую очередь, зависит от сотрудников и ветеранов российских железных дорог. Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конный рыцарский турнир пройдет в Изборске 4 августа
04 августа 2019
Конный рыцарский турнир пройдет в Изборске 4 августа
Субсидирование авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край
04 августа 2019
Субсидирование авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край
Михаил Ведерников: Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области
04 августа 2019
Михаил Ведерников: Мы прилагаем все усилия для развития железных дорог в Псковской области
Первые «Ласточки» из Санкт-Петербурга прибыли в Печоры
03 августа 2019
Первые «Ласточки» из Санкт-Петербурга прибыли в Печоры
Главный судья «Десантного взвода»: Возможности у всех одинаковые
03 августа 2019
Главный судья «Десантного взвода»: Возможности у всех одинаковые
Губернатор Псковской области: Дня нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод»
03 августа 2019
Губернатор Псковской области: Дня нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод»
Василий Осипов: Десантники – это мужественные люди, знающие, что такое кодекс чести и воинский долг
03 августа 2019
Василий Осипов: Десантники – это мужественные люди, знающие, что такое кодекс чести и воинский долг
Международный конкурс «Десантный взвод» стартовал в Пскове
03 августа 2019
Международный конкурс «Десантный взвод» стартовал в Пскове

Идет загрузка...