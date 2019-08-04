Александр Котов поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд

11:02, 04 августа 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что причастность к празднику ощущают не только профессиональное сообщество работников железнодорожного комплекса, но и огромное количество пассажиров, для которых поезда являются востребованным, комфортным и современным видом транспорта.

При этом спикер областного парламента напомнил, что в истории железнодорожного транспорта России есть немало страниц, связанных с Псковской областью – первый поезд из Санкт-Петербурга в Псков прибыл 10 февраля 1859 года.

Александр Котов подчеркнул, что сейчас регулярное железнодорожное сообщение между регионами получило новый импульс. «Скоростной поезд «Ласточка» ежедневно курсирует между Псковом и северной столицей, современные подвижные составы отправились в Великий Новгород и Петрозаводск. С повышением транспортной доступности мы связываем перспективы дальнейшего развития торговли, бизнеса, туризма, гуманитарных связей», – добавил он.

Председатель областного Собрания выразил всем работникам железнодорожной отрасли благодарность за добросовестный труд, пожелал благополучия, здоровья, мира и процветания.