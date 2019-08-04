Дожди и грозы ожидаются на предстоящей неделе в Пскове

13:07, 04 августа 2019, ПАИ

Дожди и грозы ожидаются в Пскове с 5 по 11 августа, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос». Так, 5 августа в областном центре будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется от +10°C до +18°C. Максимальная скорость ветра составит 13 м/с.

6 августа ожидается небольшой дождь и малооблачная погода. Температура составит от +13°C до +21°C. Будет дуть ветер со скоростью 11 м/с.

7 августа в Пскове переменная облачность, дождь и гроза. Температура воздуха – от +13°C до +20°C. Скорость ветра – 10 м/с.

На следующий день - 8 августа - будет облачно, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется от +14°C до +21°C. Скорость ветра не превысит 6 м/с.

9 августа вновь ожидается небольшой дождь и гроза, переменная облачность. Температура составит от +13°C до +21°C. Ветер – 6 м/с.

10 августа в Псков вновь придет гроза. Ожидается небольшой дождь и малооблачная погода. Воздух прогреется от +14°C до +20°C. Будет дуть ветер со скоростью 7 м/с.

11 августа прогнозируется небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха ожидается от +14°C до +22°C. Скорость ветра снизится до 6 м/с.