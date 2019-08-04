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Общество

Передвижные медицинские комплексы поступили в три больницы Псковской области

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко вручила трем районным медицинским учреждениям ключи от передвижных медицинских комплексов «Лучевая диагностика» 4 августа. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, комплексы на базе автобусов «ПАЗ» сочетают в себе цифровые флюорограф и маммограф. 

Комплексы передали Островской, Новосокольнической и Псковской межрайонным больницам. Марина Гаращенко рассказала, что эти комплексы созданы для того, чтобы жители отдаленных территорий могли проходить диагностические мероприятия и получать профилактическую помощь. Она отметила, что это первая партия комплексов, поступивших в регион в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы считаем, что такая техника необходима. И рассчитываем, что это позволит улучшить и качество, и доступность медицинской помощи», – добавила Марина Гаращенко.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина и исполняющий обязанности главного врача Островской межрайонной больницы Салим Гаджиев подчеркнули, что поступление комплексов – это «большое подспорье» как для медицинских учреждений, так и для населения.

После вручения ключей от новых передвижных мединских комплексов Марина Гаращенко с коллегами осмотрела их оснащение. Представители медицинских учреждений выразили благодарность администрации Псковской области, губернатору региона Михаилу Ведерникову и председателю областного комитета Марине Гаращенко за оказанную помощь.

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