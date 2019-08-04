Безработный угнал автомобиль в садоводстве «Восток» Псковского района

14:21, 04 августа 2019, ПАИ

Автомобиль ZAZ Chance угнал 28-летний безработный мужчина в садоводческом некоммерческом товариществе «Восток» в Псковском районе в ночь на 4 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники районного отдела полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее злоумышленник был неоднократно судим, в том числе и за угон.

Следователи изъяли автомобиль и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (угон). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, предусматривает до семи лет лишения свободы.