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Общество

Безработный угнал автомобиль в садоводстве «Восток» Псковского района

Автомобиль ZAZ Chance угнал 28-летний безработный мужчина в садоводческом некоммерческом товариществе «Восток» в Псковском районе в ночь на 4 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники районного отдела полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее злоумышленник был неоднократно судим, в том числе и за угон.

Следователи изъяли автомобиль и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (угон). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, предусматривает до семи лет лишения свободы.

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