Умер певец Вилли Токарев

16:13, 04 августа 2019, ПАИ

Певец, автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет 4 августа, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Республика Адыгея). В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом, выступал как певец в ресторанах. Когда получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов.

В 1989 году певец приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

Наиболее известные песни артиста: «Над Гудзоном», «Небоскребы», «Нью-йоркский таксист», «Мы в жизни встретились», «Рыбацкая» и «В твой день рождения».