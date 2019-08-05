Четыре года тюрьмы грозит печерянину за организацию наркопритона

09:16, 05 августа 2019, ПАИ

До четырех лет тюрьмы грозит жителю Печор за организацию в своей квартире наркопритона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 19 октября по 15 ноября 2018 года прошлого года злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств жителям Печор. При этом он принимал наркотики вместе с ними.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Уголовное дело находится на рассмотрении в Печорском районном суде.