Четыре года тюрьмы грозит печерянину за организацию наркопритона
До четырех лет тюрьмы грозит жителю Печор за организацию в своей квартире наркопритона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
С 19 октября по 15 ноября 2018 года прошлого года злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств жителям Печор. При этом он принимал наркотики вместе с ними.
Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Уголовное дело находится на рассмотрении в Печорском районном суде.