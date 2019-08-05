На 10-15 процентов выросли расходы россиян на отдых внутри страны

10:06, 05 августа 2019, ПАИ

За год расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15%: один человек в среднем тратит в отпуске 46 тысяч рублей, в 2018 году показатель составлял 43 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Специалист связал рост расходов с ростом цен на бензин, а также с более высокими зарплатами туристов. Самыми популярными турнаплавлениями в России в 2019 году стали Краснодарский край и Крым, Москва и Санкт-Петербург.

По словам Юрия Базрыкина, активно развиваются новые направления: экстремальный, гастрономический и спортивный туризм. Кроме того, становится популярным интегрированный отпуск: люди едут в командировку и остаются после нее еще на несколько дней в городе.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что увеличение трат россиян связаны с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС до 20%. По ее словам, Сочи лидирует в секторе внутреннего туризма, на город приходится более 55% бронирований туров.