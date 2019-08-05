0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

На 10-15 процентов выросли расходы россиян на отдых внутри страны

За год расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15%: один человек в среднем тратит в отпуске 46 тысяч рублей, в 2018 году показатель составлял 43 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Специалист связал рост расходов с ростом цен на бензин, а также с более высокими зарплатами туристов. Самыми популярными турнаплавлениями в России в 2019 году стали Краснодарский край и Крым, Москва и Санкт-Петербург.

По словам Юрия Базрыкина, активно развиваются новые направления: экстремальный, гастрономический и спортивный туризм. Кроме того, становится популярным интегрированный отпуск: люди едут в командировку и остаются после нее еще на несколько дней в городе.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что увеличение трат россиян связаны с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС до 20%. По ее словам, Сочи лидирует в секторе внутреннего туризма, на город приходится более 55% бронирований туров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...