Несколько тысяч человек посетили «Железный град» в Изборске

10:12, 05 августа 2019, ПАИ

Несколько тысяч человек посетили XIII фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град - 2019» в Изборске Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области.

В фестивале приняли участие более 100 человек из 10 клубов исторической реконструкции Пскова, Великих Лук, Тулы, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

3 и 4 августа — в дни проведения «Железного града» — состоялись парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражения по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания. Также прошел концерт средневековой музыки у стен Изборской крепости, работали стилизованная детская площадка и средневековая ярмарка.

Одним из основных номеров стал конный рыцарский турнир, правила которого максимально приблизили к XV веку.

Фестиваль организовали областной комитет по культуре, Российское военно-историческое общество, музей-заповедник «Изборск» и Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования.