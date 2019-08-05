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Общество

Пскович поджог квартиру с телом девушки, чтобы скрыть следы убийства

Житель Пскова поджог квартиру с трупом убитой 18-летней девушки, пытаясь замести следы преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

На теле погибшей были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Злоумышленника задержали правоохранительные органы, его допрашивают следователи и выясняют все обстоятельства происшедшего.

В пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области рассказали, что пожар в трехкомнатной квартире по адресу: улица Инженерная, дом 62а, произошел 3 августа в 6:49. Огонь повредил одну из комнат, где спасатели нашли труп девушки. В ведомстве пояснили, что причина пожара — занесение постороннего источника огня.

По информации ПАИ, девушка является выпускницей погранично-таможенного правового лицея Пскова. У нее остались 3-летняя сестра и мать.

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