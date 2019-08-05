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Общество

15 азиатов поймали в приграничном лесу в Псковской области

В Псковской области пойманы 15 жителей одной из стран Юго-Восточной Азии, которые скрытно двигались по лесу в направлении сопредельного государства.  Их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвии в рамках совместной пограничной операции «Кордон – 2019».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, нарушители были обнаружены у населенного пункта Глинищево Красногородского района, в непосредственной близости от государственной границы.

Все 15 человек задержаны для проведения административно-процессуальных и проверочных мероприятий.

В пресс-службе Пограничного управления отметили, что за незаконное пересечение государственной границы в России предусмотрена уголовная ответственность.

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