15 азиатов поймали в приграничном лесу в Псковской области

09:51, 05 августа 2019, ПАИ

В Псковской области пойманы 15 жителей одной из стран Юго-Восточной Азии, которые скрытно двигались по лесу в направлении сопредельного государства. Их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвии в рамках совместной пограничной операции «Кордон – 2019».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, нарушители были обнаружены у населенного пункта Глинищево Красногородского района, в непосредственной близости от государственной границы.

Все 15 человек задержаны для проведения административно-процессуальных и проверочных мероприятий.

В пресс-службе Пограничного управления отметили, что за незаконное пересечение государственной границы в России предусмотрена уголовная ответственность.