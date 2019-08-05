Продавец в счёт погашения долга перед магазином забрала телевизор у жительницы Палкинского района

10:52, 05 августа 2019, ПАИ

Исправительные работы сроком до двух лет грозят 49-летней жительнице Палкинского района, которая работала продавцом в одном из магазинов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, одна из местных жительницу имела задолженность перед магазином, в котором работала обвиняемая, и оплачивать её не собиралась. Тогда продавец пришла к ней в дом и без разрешения забрала телевизор стоимостью 14 тысяч рублей в счет погашения долга.

Злоумышленницу обвинили в самоуправстве (часть 1 статьи 330 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 12 Палкинского района.