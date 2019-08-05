0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

Семьи железнодорожников в Дно получили сертификаты программы «Подарок новорожденному»

4 августа в Дно прошла церемония вручения сертификатов в рамках программы «Подарок новорожденному», которую провели заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и советник главы региона, территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», сертификаты на покупку детских товаров, поздравительные открытки и медали получили три молодые семьи. Вручение прошло в рамках празднования Дня города в Дно и для железнодорожника.

Начиная с 1 июня, когда стартовала программа «Подарок новорождённому», в Дновском районе наборы уже получили 35 родителей. Татьяна Пахомова пожелала семьям счастья, любви и процветания.

Также в этот день состоялось награждение лучших специалистов учреждений и предприятий города и района.

В рамках праздника Дня города прошли спортивные состязания, концерт местных самодеятельных коллективов и солистов, лауреатов и дипломатов конкурсов и фестивалей. Кроме того, жители Дно и гости города смогли посетить выставку изделий декоративно-прикладного творчества «Аллея мастеров».

Праздник завершился выступлением певца Сергея Любавина, группы «Ласковый май» и Андрея Разина, а также салютом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...