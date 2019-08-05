Семьи железнодорожников в Дно получили сертификаты программы «Подарок новорожденному»

10:31, 05 августа 2019, ПАИ

4 августа в Дно прошла церемония вручения сертификатов в рамках программы «Подарок новорожденному», которую провели заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и советник главы региона, территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», сертификаты на покупку детских товаров, поздравительные открытки и медали получили три молодые семьи. Вручение прошло в рамках празднования Дня города в Дно и для железнодорожника.

Начиная с 1 июня, когда стартовала программа «Подарок новорождённому», в Дновском районе наборы уже получили 35 родителей. Татьяна Пахомова пожелала семьям счастья, любви и процветания.

Также в этот день состоялось награждение лучших специалистов учреждений и предприятий города и района.

В рамках праздника Дня города прошли спортивные состязания, концерт местных самодеятельных коллективов и солистов, лауреатов и дипломатов конкурсов и фестивалей. Кроме того, жители Дно и гости города смогли посетить выставку изделий декоративно-прикладного творчества «Аллея мастеров».

Праздник завершился выступлением певца Сергея Любавина, группы «Ласковый май» и Андрея Разина, а также салютом.