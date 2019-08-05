0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

Более полутысячи человек получили работу в Великолукском агрохолдинге

работу в Великолукском агрохолдинге получили 510 человек. Таковы данные за первое полугодие 2019 года, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«В планах создание ещё порядка 1200 вакансий», - добавили в агрохолдинге.

Заработная плата специалистов по животноводству составляет 40 тысяч рублей, в мясоперерабатывающей отрасли — 30 тысяч.

«До конца 2019 года запланирована индексация заработной платы на 30%», - уточнили в пресс-службе.

При этом в компании для профессионального роста сотрудников, в котором заинтересован агрохолдинг, создан учебный центр, организуются стажировки на ведущих российских и зарубежных предприятиях отрасли.

«Группа компаний заинтересована в сохранении опытного и квалифицированного штата, поэтому старается предотвратить текучку кадров и заинтересовать работников не только не менять рабочее место, но и стремиться к карьерному росту и повышению квалификации», - добавили на предприятии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...