Более полутысячи человек получили работу в Великолукском агрохолдинге

11:31, 05 августа 2019, ПАИ

работу в Великолукском агрохолдинге получили 510 человек. Таковы данные за первое полугодие 2019 года, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«В планах создание ещё порядка 1200 вакансий», - добавили в агрохолдинге.

Заработная плата специалистов по животноводству составляет 40 тысяч рублей, в мясоперерабатывающей отрасли — 30 тысяч.

«До конца 2019 года запланирована индексация заработной платы на 30%», - уточнили в пресс-службе.

При этом в компании для профессионального роста сотрудников, в котором заинтересован агрохолдинг, создан учебный центр, организуются стажировки на ведущих российских и зарубежных предприятиях отрасли.

«Группа компаний заинтересована в сохранении опытного и квалифицированного штата, поэтому старается предотвратить текучку кадров и заинтересовать работников не только не менять рабочее место, но и стремиться к карьерному росту и повышению квалификации», - добавили на предприятии.