Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

12:33, 05 августа 2019, ПАИ

Специалисты волонтерского центра помощи аистам в Ремдовском заказнике отметили ранний отлет аистов из Псковской области в этом году. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала орнитолог Марина Сиденко. Связывают это с холодным летом.

По ее словам, 4 августа дикие белые аисты, которые отправляются в «долгий миграционный путь, устроили показное выступление» – более 20 особей кружили над Аистиным центром.

«Прекрасное и трогательное зрелище, вот просто до слёз!» - написала Марина Сиденко.

Специалист считает, что птиц привлекли аисты заказника, некоторые из диких аистов опустились на крышу соседнего дома.

«Выглядело это всё как прощание с Аистиным домом. Счастливого пути, аисты. Мы любим вас», - заключила Марина Сиденко.