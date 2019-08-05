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Общество

Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Специалисты волонтерского центра помощи аистам в Ремдовском заказнике отметили ранний отлет аистов из Псковской области в этом году. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала орнитолог Марина Сиденко. Связывают это с холодным летом.

По ее словам, 4 августа дикие белые аисты, которые отправляются в «долгий миграционный путь, устроили показное выступление» – более 20 особей кружили над Аистиным центром.

«Прекрасное и трогательное зрелище, вот просто до слёз!» - написала Марина Сиденко.

Специалист считает, что птиц привлекли аисты заказника, некоторые из диких аистов опустились на крышу соседнего дома.

«Выглядело это всё как прощание с Аистиным домом. Счастливого пути, аисты. Мы любим вас», - заключила Марина Сиденко.

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