Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе

13:26, 05 августа 2019, ПАИ

В Стругокрасненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 39-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. ДТП случилось 2 августа в 21:20 на 239-ом километре трассы Санкт-Петербург – Псков - Невель. 39-летний водитель автомобиля Audi 80 выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Mondeo, которым управлял 30-летний мужчина. В результате аварии водитель Audi 80 погиб на месте, водитель Ford Mondeo и его 32-летняя пассажирка с полученными травмами были госпитализированы.

4 августа в 3:30 в Красногородске у дома №9 на улице Советской неустановленный автомобиль сбил 23-летнего пешехода, который шёл по обочине, и скрылся. Молодой человек получил ранения.

В этот же день в 20:20 в Бежаницах на улице Дружбы, 1а 32-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Carina сбила двухлетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованной машины на проезжую часть. Ребёнка доставили в больницу.

Кроме того, в 17:15 в Порховском районе на 178-ом километре трассы Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков 32-летний водитель автомобиля Kia Ceed, совершая обгон, столкнулся с ехавшим в попутном направлении мопедом, которым управлял 13-летний молодой человек. Подросток был травмирован. Его госпитализировали.

Ещё одно ДТП произошло в 23:25 в Пскове на улице Лесной, 2. 49-летний водитель автомобиля Citroën Berlingo не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали в ДТП водитель и пассажиры автомобиля – женщины 43 и 44 лет.

Всего в Псковской области с 2 по 4 августа зарегистрированы 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 15 - пострадали.