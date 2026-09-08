Печерянина оштрафовали за посты со свастикой в соцсетях
Жителя деревни Новый Изборск Печорского района оштрафовали за публикацию нацистской символики в соцсети, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что местный житель на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал изображения со свастикой нацистской Германии.
За публичную демонстрацию нацистской символики Печорский районный суд признал жителя деревни Новый Изборск виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Его оштрафовали на тысячу рублей.
В суде правонарушитель вину признал, виновность не оспаривал.
При назначении наказания суд учёл данные обстоятельства в качестве смягчающих, а также совершение административного правонарушения впервые.
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