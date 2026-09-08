Печерянина оштрафовали за посты со свастикой в соцсетях

12:45, 08 сентября 2026, ПАИ

Жителя деревни Новый Изборск Печорского района оштрафовали за публикацию нацистской символики в соцсети, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что местный житель на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал изображения со свастикой нацистской Германии.

За публичную демонстрацию нацистской символики Печорский районный суд признал жителя деревни Новый Изборск виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Его оштрафовали на тысячу рублей.

В суде правонарушитель вину признал, виновность не оспаривал.

При назначении наказания суд учёл данные обстоятельства в качестве смягчающих, а также совершение административного правонарушения впервые.