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Происшествия

В Псковской области два брата-коммерсанта ответят в суде за вырубку леса на 43 миллиона

Следственное управление УМВД России по Псковской области завершило расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Обвинение предъявлено двум братьям – руководителям коммерческих предприятий в возрасте 32 и 36 лет, проживающим в Куньинском районе.

По данным следствия, с августа 2024 по март 2025 года братья в составе организованной группы вместе с неустановленными лицами незаконно заготавливали древесину в Жижицком участковом лесничестве, не имея ни договора аренды земельного участка, ни договора купли‑продажи лесных насаждений.

В итоге «чёрные лесорубы» спилили 386 елей и одну сосну. С помощью бензопил они очистили стволы от сучьев и вершин, а затем разделили на шестиметровые сортименты. Для вывоза лесоматериалов использовалась специализированная техника: колёсные и трелёвочные тракторы, форвардер и другое лесозаготовительное оборудование. Ущерб, причинённый лесному фонду, эксперты оценили более чем в 43 миллиона рублей.

Противоправную деятельность злоумышленников выявили и пресекли сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД.

В ближайшее время материалы уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ вместе с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения.

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