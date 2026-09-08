В Псковской области два брата-коммерсанта ответят в суде за вырубку леса на 43 миллиона
Следственное управление УМВД России по Псковской области завершило расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвинение предъявлено двум братьям – руководителям коммерческих предприятий в возрасте 32 и 36 лет, проживающим в Куньинском районе.
По данным следствия, с августа 2024 по март 2025 года братья в составе организованной группы вместе с неустановленными лицами незаконно заготавливали древесину в Жижицком участковом лесничестве, не имея ни договора аренды земельного участка, ни договора купли‑продажи лесных насаждений.
В итоге «чёрные лесорубы» спилили 386 елей и одну сосну. С помощью бензопил они очистили стволы от сучьев и вершин, а затем разделили на шестиметровые сортименты. Для вывоза лесоматериалов использовалась специализированная техника: колёсные и трелёвочные тракторы, форвардер и другое лесозаготовительное оборудование. Ущерб, причинённый лесному фонду, эксперты оценили более чем в 43 миллиона рублей.
Противоправную деятельность злоумышленников выявили и пресекли сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД.
В ближайшее время материалы уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ вместе с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения.
В Псковской области два брата-коммерсанта ответят в суде за вырубку леса на 43 миллиона
«Безопасные счета» и помощь террористам: мошенники выманили у псковичей более семи миллионов
С начала года мошенники 179 раз использовали против псковичей схему с «безопасным счётом»
Пыталовцу грозит до шести лет колонии за проникновение в чужой дом и хищение имущества