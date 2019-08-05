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Общество

Жители ДНР и ЛНР не смогут попасть в Эстонию по российским паспортам

Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не смогут попасть в Эстонию по российским паспортам, выданным после 24 апреля 2019 года, если ранее они не были гражданами России. Как пишет ТАСС, такое решение приняло министерство иностранных дел Эстонии 5 августа.

Отмечается, что решение «вступает в силу немедленно».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.

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