Жители ДНР и ЛНР не смогут попасть в Эстонию по российским паспортам

15:18, 05 августа 2019, ПАИ

Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не смогут попасть в Эстонию по российским паспортам, выданным после 24 апреля 2019 года, если ранее они не были гражданами России. Как пишет ТАСС, такое решение приняло министерство иностранных дел Эстонии 5 августа.

Отмечается, что решение «вступает в силу немедленно».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.