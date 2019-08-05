76-летняя жительница Латвии четыре дня не могла выйти из леса

14:58, 05 августа 2019, ПАИ

76-летняя жительница Латвии ушла 1 августа в лес за грибами и пропала на четыре дня, сообщает DELFI Латвия.

4 августа женщину удалось найти в лесу в волости Буртниеку (область Видземе). Ее доставили в больницу под наблюдение врачей.

ГУ МЧС России по Псковской области призывает ходить в лес с компасом, спичками, ножом, запасом воды и продуктов, необходимыми лекарствами и заряженным мобильным телефоном. Следует ярко одеваться и запоминать ориентиры.

Если заблудились, стоит прислушаться к звукам людей и машин, попытаться вспомнить обратную дорогу, развести костер. При поиске обратного пути следует ориентироваться по солнцу, подавать звуки можно ударами палки о деревья, также стоит оставлять зарубки.

В темное время МЧС не рекомендует перемещаться в лесу: для ночевки следует выбрать высокое и сухое место у большого дерева. Номер спасателей — 112.