Незадекларированные запчасти на 4,3 млн рублей обнаружили псковские таможенники в машине россиянина

15:37, 05 августа 2019, ПАИ

В Себежском районе на российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки таможенники пресекли ввоз запчастей для машин и мотоциклов стоимостью более 4,3 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин РФ, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза, предъявил декларацию, в которой указал не весь перевозимый товар.

В ходе осмотра Mercedes-Benz таможенники в грузовом отделении автомобиля выявили незадекларированные 5 передних и 4 задних колеса, 2 покрышки, топливные баки, 4 задних вилки для мотоцикла, 19 литров моторного масла, 7 комплектов передних амортизаторов для мотоциклов, 4 заборника воздушного фильтра, 2 подножки мотоцикла с комплектом креплений, 11 декоративных накладок на корпус мотоцикла и другие части мотоциклов.

Кроме того, в машине перемещался новый спортивный мотоцикл марки КТМ в сборе с рулем, баком, глушителем, сиденьем; 2 новых спортивных мотоцикла марки YAMAHA; двигатели для мотоциклов. Этот товар был указан в декларации.

Общий вес всего перевозимого товара составил 1 тысячу 82 килограмма, а его рыночная цена превысила 6,3 миллиона рублей. Рыночная стоимость незадекларированного товара составила более 4,3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.