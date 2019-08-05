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Общество

15 дворов благоустроят в Великих Луках в рамках проекта «Городская среда»

В этом году в Великих Луках планируется благоустроить 15 дворовых территорий в рамках проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом заявила заместитель секретаря псковского регионального отделения партии по проектной деятельности Елена Полонская в ходе заседания президиума регионального политсовета «Единой России» 5 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии.

В частности, во дворе дома №5 на улице Зенцовской уже завершился ремонт асфальтового покрытия, на улице Зверева возле дома №6 появился детский островок: горка, канатная дорожка, качели и тренажера.

В Пскове также обновляются дворы: идет установка детских и спортивных площадок. Планируется благоустроить территорию между школой №24 и детсадами №48 и 50. Готовятся к ремонту и сквер на улице Технической в микрорайоне Овсище. По словам Елены Полонской, этот сквер станет единым для людей разного возраста. Предполагается установить детские и спортивные площадки, тренажеры и скамейки, организовать места для настольных игр. «Такие общественные пространства в активно застраиваемом районе – очень нужны», - считает Елена Полонская.

На Запсковье в этом году в сквере между улицами Труда и Энтузиастов должно появится наружное освещение. Благоустройство ожидает и сквер на Сиреневом бульваре – сейчас идет согласование документов.

Всего в этом году в рамках проекта «Городская среда» планируется благоустроить 57 общественных пространств и 20 дворов. На эти цели выделено около 190 млн рублей из бюджетов разного уровня, из которых свыше 90 млн рублей освоены.

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