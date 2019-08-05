0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России»

В Псковской области в сельских школах отремонтированы 63 спортивных зала в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», на которые было выделено за 6 лет более 65 млн рублей. Об этом заявил региональный координатор проекта, заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» Юрий Сорокин на заседании президиума регионального политсовета партии 5 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, к новому учебному году будут отремонтированы еще 20 школьных спортзалов, объем финансирования составил свыше 21 млн рублей.

Юрий Сорокин также рассказал, что в ближайшем будущем Псковская область заключит соглашение о сотрудничестве со Всероссийской федерацией школьного спорта. По его словам, в сентябре команды-победители «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний» регионального уровня поборются за звание лучшей на всероссийском этапе. Турниры состоятся в Туапсе и Анапе.  

Кроме того, как добавил Юрий Сорокин, идет работа по включению Псковской области в федеральный проект «Самбо в школу» - в августе администрация региона и Всероссийская федерация самбо должны подписать соглашение о сотрудничестве. В сентябре планируется открыть два зала для занятия самбо: на базе лицея «Развитие» в Пскове и средней школы №1 в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...