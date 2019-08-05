63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России»

16:59, 05 августа 2019, ПАИ

В Псковской области в сельских школах отремонтированы 63 спортивных зала в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», на которые было выделено за 6 лет более 65 млн рублей. Об этом заявил региональный координатор проекта, заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» Юрий Сорокин на заседании президиума регионального политсовета партии 5 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, к новому учебному году будут отремонтированы еще 20 школьных спортзалов, объем финансирования составил свыше 21 млн рублей.

Юрий Сорокин также рассказал, что в ближайшем будущем Псковская область заключит соглашение о сотрудничестве со Всероссийской федерацией школьного спорта. По его словам, в сентябре команды-победители «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний» регионального уровня поборются за звание лучшей на всероссийском этапе. Турниры состоятся в Туапсе и Анапе.

Кроме того, как добавил Юрий Сорокин, идет работа по включению Псковской области в федеральный проект «Самбо в школу» - в августе администрация региона и Всероссийская федерация самбо должны подписать соглашение о сотрудничестве. В сентябре планируется открыть два зала для занятия самбо: на базе лицея «Развитие» в Пскове и средней школы №1 в Великих Луках.