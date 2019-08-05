Спартакиада среди предприятий и организаций стартует в Пскове 10 августа

17:33, 05 августа 2019, ПАИ

10 августа в рамках спортивного мероприятия DA!FEST 2019 в центре отдыха «Раздолье» в Пскове состоится первый этап городской спартакиады «Корпоративные соревнования». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, состязания будут проходить в форме спортивной эстафеты и начнутся в 14:00 после официального открытия праздника спорта.

Спартакиада среди предприятий и организаций будет проходить в девять этапов. Помимо спортивной эстафеты также пройдут турниры по настольному теннису, дартсу, мини-футболу, шахматам, квизу, компьютерному спорту (ФИФА), соревнованиям спортивных семей, также состоится кулинарный батл.

Участвовать в спартакиаде могут сборные команды предприятий и организаций из числа работающих сотрудников, для спортсменов обязательно наличие медицинского допуска. Заявки на участие от команд принимаются до 8 августа.